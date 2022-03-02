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Подушевое финансирование: сколько алматинских детей ходят в кружки и секции
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько детей и подростков бесплатно посещают спортивные секции и творческие кружки в рамках программы подушевого финансирования в Алматы, рассказали в акимате. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе акимата города сообщили, что подушевое нормативное финансирование государственного спортивного и творческого заказов в Алматы действует, все обязательства, принятые акиматом города выполняются в полном объеме.
«На сегодня государственным заказом охвачено порядка 100 тысяч детей и подростков (спорт и творчество), привлечено к участию в размещении государственных заказов 1763 спортивных секций и творческих кружков. Вместе с тем, уполномоченным органом – Министерством культуры и спорта в настоящее время проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой базы государственного заказа», - отметили в акимате.
Ранее советник детского омбудсмена Аружан Саин Алексей Кондрат рассказал о программе подушевого финансирования.
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