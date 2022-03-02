+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Подушевое финансирование: сколько алматинских детей ходят в кружки и секции

2 Марта 2022 19:34
Поделиться:
Подушевое финансирование: сколько алматинских детей ходят в кружки и секции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько детей и подростков бесплатно посещают спортивные секции и творческие кружки в рамках программы подушевого финансирования в Алматы, рассказали в акимате. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше трех тысяч спортивных секций для детей откроют в ВКО
«Тобол» и «Кайрат» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Казахстана 59 грантов выиграли победители конкурса научных проектов в Шымкенте Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице

В пресс-службе акимата города сообщили, что подушевое нормативное финансирование государственного спортивного и творческого заказов в Алматы действует, все обязательства, принятые акиматом города выполняются в полном объеме.

«На сегодня государственным заказом охвачено порядка 100 тысяч детей и подростков (спорт и творчество), привлечено к участию в размещении государственных заказов 1763 спортивных секций и творческих кружков. Вместе с тем, уполномоченным органом – Министерством культуры и спорта в настоящее время проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой базы государственного заказа», - отметили в акимате.

Ранее советник детского омбудсмена Аружан Саин Алексей Кондрат рассказал о программе подушевого финансирования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Образование   #Спорт  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Свыше трех тысяч спортивных секций для детей откроют в ВКО
«Тобол» и «Кайрат» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок Казахстана
59 грантов выиграли победители конкурса научных проектов в Шымкенте
Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
3 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
4 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
5 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
6 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Читайте также
59 грантов выиграли победители конкурса научных проектов в Шымкенте
Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив