Подтоплено пять сел из-за ливневых дождей в Туркестанской области

КАЗЫГУРТ. КАЗИНФОРМ – Около 50 домов оказались подтопленными, погибло почти 200 голов скота, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

По информации акимата Казыгуртского района, 24 апреля в результате ливневых дождей подтоплены дома и дворы. К месту происшествия прибыли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, специальные учреждения, привлечена спецтехника.

Ведутся работы по откачке дождевой воды в сельских округах Какпак, Сарапхана, Шанак, Кызылкия, Карабау. Сотрудники ДЧС провели соответствующую работу по приведению в порядок сельских угодий в населенном пункте Зангар, относящийся к сельскому округу Какпак, в Кызылсенгир населенного пункта Кызылкия. Сотрудники департамента и спецтехника эвакуировали жителей населенного пункта Шанак в безопасное место. В подтопленных домах ведется работа по откачке воды.

«Подтоплены также населенные пункты Сарапхана, Жинишке сельского округа Сарапхана. В населенных пунктах Сарапхана и Какпак погибло около 400 голов скота. В Карабауском населенном пункте подтоплено 15 домов. В населенном пункте Тугыртас подтоплен один дом, а в Кызылсенгире - 12 домов. Аким района дал оперативное поручение по проведению восстановительных работ и расчету затрат», - говорится в сообщении департамента по ЧС.