В Казахстане остаются подтопленными более 5 тысяч домов

По оперативной информации местных исполнительных органов, на сегодня подтопленными остаются 5 678 жилых домов, из которых частные дома – 5 607 и многоквартирные жилые дома – 71, а также 17 907 дачных объектов. Об этом на брифинге в СЦК сообщила представитель Министерства промышленности и строительства РК Меруерт Ибраева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для своевременной ликвидации последствий паводков при Министерстве промышленности и строительства действуют оперативный штаб и ситуационный центр.

По информации Меруерт Ибраевой, в разрезе областей ситуация выглядит так:

Акмолинская: 907 частных домов, 28 многоквартирных жилых домов;

Атырауская: 1 082 частных домов, 30 дач;

Актюбинская: 44 частных домов;

Костанайская: 7 дач;

ЗКО: 14 839 дач;

СКО: 3 574 частных домов, 43 многоквартирных жилых домов, 3 031 дач.

– На сегодня насчитывается в общей сложности 11 865 жилых домов, пострадавших от паводков, из них 11 794 частных домов и 71 многоквартирных домов, а также 24 368 дачных объектов. При этом техническое обследование проведено по 2 947 жилым объектам. По его результатам предстоит заново построить 1 553 из них, а в ремонте нуждается 1 786 домов, где уже проведено техобследование, – сообщила представитель МПС на площадке в СЦК.

Она добавила, что по предварительным данным местных исполнительных органов имеются 8 097 готовых земельных участков:

Акмолинская – 335 земельных участков;

Атырауская – 3 465 земельных участков;

Актюбинская – 409 земельных участков;

Костанайская – 2 189 земельных участков;

ЗКО – 188 земельных участков;

СКО – 1 500 земельных участков;

Карагандинская – 6 земельных участков;

Павлодарская – 5 земельных участков.

В ходе брифинга напомнили о том, что для пострадавших существует несколько механизмов восстановления жилья: строительство нового жилья, ремонт действующего жилья и выкуп готового жилья на вторичном рынке.

– Все заявления принимаются через портал eGov, в том числе мобильное приложение eGov-mobile. Далее акиматы организуют работу по техническому обследованию и оценке ущерба, затем объекты выносятся на региональную комиссию местного исполнительного органа. Комиссия акимата принимает решение по каждому объекту, после чего все объекты берутся в работу, ставятся на контроль, вносятся в систему мониторинга. Мониторинг ведется по каждому объекту, начиная с момента выделения земельного участка до момента ввода в эксплуатацию жилья, – уточнила Меруерт Ибраева.

По ее словам, 34 подрядные компании приступили к строительству 398 домов в Актобе, ЗКО, Караганде, Павлодаре и СКО. Кроме того, в Костанайской области акимат выкупил и передал новым владельцам 31 квартиру.

Акиматы пострадавших регионов продолжают работу по закреплению подрядных организаций для восстановления жилья.