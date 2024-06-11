Подтопленными остаются 2 122 дома в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях подтопленными остаются 2 122 дома. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Из-за наводнений пострадало 18 005 домов. Имеются результаты технического осмотра 17 295 объектов. По проверенным объектам планируется построить 2 245 домов, купить на рынке недвижимости 5 235 квартир, отремонтировать 9 819 объектов. Сегодня начато строительство 1 828 домов. Это 81 процент от запланированного показателя. При этом низкие темпы работы наблюдаются в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, — сказал министр.

По его словам, в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях подтопленными остаются 2 122 дома.