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    10:24, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Подтопленными остаются 2 122 дома в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях

    Канат Шарлапаев
    Фото: Правительство РК

    В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях подтопленными остаются 2 122 дома. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Из-за наводнений пострадало 18 005 домов. Имеются результаты технического осмотра 17 295 объектов. По проверенным объектам планируется построить 2 245 домов, купить на рынке недвижимости 5 235 квартир, отремонтировать 9 819 объектов. Сегодня начато строительство 1 828 домов. Это 81 процент от запланированного показателя. При этом низкие темпы работы наблюдаются в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, — сказал министр.

    По его словам, в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях подтопленными остаются 2 122 дома.

    — Темпы строительства в Северо-Казахстанской области хорошие. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию 53 жилых дома. На данный момент по республике приобретено 1 943 жилых дома. Ремонтируется 3 882 дома. Кроме того, 1 772 домовладельца получили выплаты за ремонтные работы, — сообщил Канат Шарлапаев.

    Теги:
    Подтопления Правительство Ремонт Регионы Казахстана Компенсация Очередь на жилье Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Актюбинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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