Подтопление кладбища в Экибастузе не угрожает здоровью жителей

Кладбище в Экибастузе затапливало уже несколько раз. Последнее подтопление произошло из-за аварии на питьевом водопроводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Санврачи считают, что опасности для здоровья экибастузцев это не представляет.

- Мы мониторим ситуацию. Как мне сообщил главный инженер «Горводоканала», водопроводные трубы проходят в одном километре от кладбища, порыв был, он устранен, воду откачивали. Но из-за рельефа она скапливается в углублениях, неровностях. Мы направили письма в местный исполнительный орган, чтобы провести дезинфекцию в районе кладбища, после завершения всех работ по откачке. Риска, что вода может попасть в водопровод, нет. Вообще, мы ежемесячно проводим санитарно-эпидемиологический мониторинг, отбор проб воды как в сельской местности, так и в городе, на ЦТП, на первом и втором подъемах. Если вода по качеству плохая, сразу информируем местный исполнительный орган и «Горводоканал», чтобы устранили. Сейчас все в норме, - сообщила корреспонденту агентства Kazinform руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Экибастуза Бибижан Тогаева.

В соцсетях экибастузцы жалуются, что проблема с подтоплением кладбища из разряда вечных. Некоторые надгробия пострадали, разрушается брусчатка, пройти к могилам родных по лужам и грязи сложно. После последнего порыва вода стояла больше недели.

- Там невозможно пройти, ноги уходят в землю. Все затоплено, многие памятники упали или шатаются. Кто восстановит это? - пишут экибастузцы в комментариях в социальных сетях.

Напомним, в апреле жители Экибастуза уже жаловались, что из-за аварии на водопроводе навестить могилы родных могут только в резиновых сапогах.