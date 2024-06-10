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    04:04, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Подтопление кладбища в Экибастузе не угрожает здоровью жителей

    Подтопление кладбища в Экибастузе не угрожает здоровью жителей
    Фото: соцсети

    Кладбище в Экибастузе затапливало уже несколько раз. Последнее подтопление произошло из-за аварии на питьевом водопроводе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Санврачи считают, что опасности для здоровья экибастузцев это не представляет.

    - Мы мониторим ситуацию. Как мне сообщил главный инженер «Горводоканала», водопроводные трубы проходят в одном километре от кладбища, порыв был, он устранен, воду откачивали. Но из-за рельефа она скапливается в углублениях, неровностях. Мы направили письма в местный исполнительный орган, чтобы провести дезинфекцию в районе кладбища, после завершения всех работ по откачке. Риска, что вода может попасть в водопровод, нет. Вообще, мы ежемесячно проводим санитарно-эпидемиологический мониторинг, отбор проб воды как в сельской местности, так и в городе, на ЦТП, на первом и втором подъемах. Если вода по качеству плохая, сразу информируем местный исполнительный орган и «Горводоканал», чтобы устранили. Сейчас все в норме, - сообщила корреспонденту агентства Kazinform руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Экибастуза Бибижан Тогаева.

    В соцсетях экибастузцы жалуются, что проблема с подтоплением кладбища из разряда вечных. Некоторые надгробия пострадали, разрушается брусчатка, пройти к могилам родных по лужам и грязи сложно. После последнего порыва вода стояла больше недели.

    - Там невозможно пройти, ноги уходят в землю. Все затоплено, многие памятники упали или шатаются. Кто восстановит это? - пишут экибастузцы в комментариях в социальных сетях.

    Напомним, в апреле жители Экибастуза уже жаловались, что из-за аварии на водопроводе навестить могилы родных могут только в резиновых сапогах.

    Теги:
    Регионы Экибастуз Происшествия Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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