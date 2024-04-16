РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В Экибастузе из-за аварии на водопроводе затопило кладбище

    кладбище
    Фото: Kazinform

    Жители Экибастуза возмущены тем, что навестить могилы родных могут только в резиновых сапогах. Территория кладбища залита водой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Авария на трубопроводе произошла в минувшую пятницу, однако старое кладбище до сих пор затоплено. В Горводоканале о ситуации знают.

    — 12 апреля был выявлен порыв на магистральном трубопроводе в районе моста, 13 апреля порыв был локализован и устранен. Вследствие порыва было небольшое подтопление кладбища. На данный момент ведутся работы по отводу и откачке воды. Работы ведутся в круглосуточном режиме, — рассказали в экибастузском ГКП «Горводоканал».

    Как сообщили в Горводоканале, для перекачки воды установлены две большие насосные станции. Воду обещают откачать в ближайшие дни.

    Теги:
    Регионы Казахстана Авария на теплосетях Экибастуз Происшествия
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!