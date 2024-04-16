В Экибастузе из-за аварии на водопроводе затопило кладбище

Жители Экибастуза возмущены тем, что навестить могилы родных могут только в резиновых сапогах. Территория кладбища залита водой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Авария на трубопроводе произошла в минувшую пятницу, однако старое кладбище до сих пор затоплено. В Горводоканале о ситуации знают.

— 12 апреля был выявлен порыв на магистральном трубопроводе в районе моста, 13 апреля порыв был локализован и устранен. Вследствие порыва было небольшое подтопление кладбища. На данный момент ведутся работы по отводу и откачке воды. Работы ведутся в круглосуточном режиме, — рассказали в экибастузском ГКП «Горводоканал».

Как сообщили в Горводоканале, для перекачки воды установлены две большие насосные станции. Воду обещают откачать в ближайшие дни.