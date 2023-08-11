Подставных лиц выявили во время тестирования поступающих в магистратуру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комплексное тестирование для поступления в магистратуру сдали 40 тысяч претендентов. Пороговый балл набрали 41% поступающих. Средний показатель – 70 баллов. Максимальный балл – 136, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По результатам тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 281 участника. В том числе, 189 поступающих не были допущены к тестированию за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 89 человек, их результаты также аннулированы. Благодаря трехуровневой системе прокторинга были зафиксированы 2 подставных лица. Также по результатам проверки видеозаписей тестирования аннулированы баллы 1 человека.

Для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тысяч грантов. Прием документов на конкурс грантов стартует завтра, 11 августа.