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    00:00, 14 Март 2022 | GMT +6

    Подснежники расцвели близ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близ Алматы, в предгорьях Заилийского Алатау расцвели подснежники. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» поделился снимками «молочного цветка».

    Подснежник, или Галантус (в переводе с греческого «молочный цветок») - это многолетняя трава. В природе существует 18-20 сортов подснежников. Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.

    По данным Иле-Алатауского природного парка, на территории заповедника произрастают несколько видов цветковых растений, которые в народе называют «подснежники» - шафран Алатауский (крокус), голосемянник Алтайский и иридодиктиум Колпаковского. Все эти первоцветы занесены в Красную книгу Казахстана.

    Название «подснежник» связано с ранним цветением растений - цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца). Подснежниками называют и некоторые другие раннецветущие травы.

    Отметим, в Туркестанской области первые подснежники расцвели еще в январе. Экологическое сообщество Казахстана призывает жителей не рвать, не продавать и не покупать первоцветы.


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