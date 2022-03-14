Подснежники расцвели близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Близ Алматы, в предгорьях Заилийского Алатау расцвели подснежники. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» поделился снимками «молочного цветка».

Подснежник, или Галантус (в переводе с греческого «молочный цветок») - это многолетняя трава. В природе существует 18-20 сортов подснежников. Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.

По данным Иле-Алатауского природного парка, на территории заповедника произрастают несколько видов цветковых растений, которые в народе называют «подснежники» - шафран Алатауский (крокус), голосемянник Алтайский и иридодиктиум Колпаковского. Все эти первоцветы занесены в Красную книгу Казахстана.

Название «подснежник» связано с ранним цветением растений - цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца). Подснежниками называют и некоторые другие раннецветущие травы.

Отметим, в Туркестанской области первые подснежники расцвели еще в январе. Экологическое сообщество Казахстана призывает жителей не рвать, не продавать и не покупать первоцветы.