Подрывные машинки и рентгенаппараты для фронта выпускали в Актобе в годы войны

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне МИА «Казинформ» публикует серию спецматериалов об объектах военного времени. Корреспондент Казинформа подготовил материал об эвакуации в город Актюбинск, ныне Актобе, Московского рентгеновского завода, впоследствии ставшего Актюбрентгеном. Здесь в годы войны выпускались подрывные машинки и рентгенаппараты.

В начале Великой Отечественной войны с оккупированных врагом районов СССР в сжатые сроки на восток, в том числе в Казахстан были эвакуированы люди и объекты сферы экономики.

По словам доктора исторических наук Нуртазы Абуллаева, 16 августа 1941 года ЦК ВКП (б) и СНК СССР утвердили «Военно-хозяйственный план» на 4-й квартал 1941 года и на 1942 год для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. В плане предусматривалось резкое увеличение производства оборонной продукции и стратегического сырья. Ставилась задача оперативного перемещения предприятий из прифронтовой полосы в тыл и ускоренный ввод их в действие.

«С августа по декабрь 1941 года на территорию Актюбинской области были перебазированы промышленные предприятия из Витебска, Днепропетровска, Москвы и других регионов, охваченных войной. В сжатые сроки прямо с железнодорожных платформ шла сборка оборудования чугунно-меднолитейной механической мастерской, размещалось оборудование рентгензавода, автобронетанковой ремонтной базы, спиртового завода. Актюбинский облисполком и обком партии всю организационно-политическую, агитационно-массовую работу направил на мобилизацию населения области, на умелое и оперативное размещение и пуск в эксплуатацию эвакуированных предприятий», - рассказал Н. Абдуллаев.

В октябре 1941 года в Актюбинск был эвакуирован Московский рентгеновский завод. Постановлением исполкома Актюбинского областного Совета депутатов трудящихся и бюро Актюбинского обкома КП (б) Казахстана от 12 ноября 1941 года заводу было выделено одно из лучших зданий – двухэтажное здание пединститута, где проходили курсы повышения квалификации партработники и педагоги.

Здание было построено в 1934 году, его площадь составляла более 3 тысяч квадратных метров. В последующие годы и до недавнего времени там размещалось заводоуправление, сейчас там размещен торговый дом «Арай».

По данным инженера завода «Актюбрентген» Михаила Пустошилова, собиравшего исторические факты о предприятии, в Актюбинск поездом прибыли 65 эвакуированных рабочих с семьями (всего 136 человек), которых разместили в актовом зале ДК железнодорожников Актюбинска. Согласно приказу по наркомату электротехнической промышленности к 1 апреля 1942 года необходимо было восстановить завод, начав выпуск продукции уже в феврале.

«На рентген заводе выпускалась и военная продукция – основным видом были подрывные машинки типов ПМ-1, ПМ-2 для инженерных войск саперных частей и партизанских отрядов. Это генератор электрического тока, применяемый для взрыва зарядов электрическим способом. Ротор машинки приводится во вращение с помощью заведенной пружины или приводной ручкой. 28 февраля 1942 года на заводе была сдана первая продукция – 90 штук подрывных машинок ПМ-1», - отметил М. Пустошилов.

Несмотря на большие трудности, работали по 12-14 часов в неотапливаемых помещениях, неустроенный быт, неотлаженное снабжение, нехватку электроэнергии к 1 апреля была изготовлена первая партия рентгеновских установок – 21 штука.

Завод выпускал медицинские рентгеновские аппараты трех видов: походные, переносные и диагностические стационарного типа.

Все три типа аппаратов строго поставлялись главному санитарному управлению Красной Армии для нужд действующей армии и тыловых госпиталей.

Кроме производства подрывных машинок, заводчане помогали фронту, сдавая деньги и собирая подарки для фронтовиков. На заводе в это время работали 125 рабочих и 81 инженерно-технический работник, много было женщин и подростков. На 1 января 1944 года молодежь до 19 лет составляла 52%, подростки до 16 лет – 9,3%, а женщины – 56%.

В целом за годы ВОВ в город Актюбинск и в область были перемещены восемь крупных предприятий: Витебский спиртовой завод, Черниговская типография, Московский рентгензавод, артель «Большевик», Харьковское отделение теплоэлектропроект, на станцию Джурун – экскаваторные мастерские, на станцию Берчогур – щебеночный завод НКПС, на станцию Яйсан – автобронетанковая рембаза № 2 , Московская шерстопрядильная фабрика № 14.