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Подрядчиков в Акмолинской области оштрафовали на 30 млн тенге
13 Октября 2022, 22:29

Подрядчиков в Акмолинской области оштрафовали на 30 млн тенге

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На 30 миллионов тенге оштрафовали подрядчиков в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Причина – в плохом качестве школ и больниц, которые они построили. Всего к административной ответственности привлекли 50 человек.

Например, дефекты представители акимата выявили во Дворце детства и юношества, который построили два года назад. За халатность застройщик выплатил штраф в один миллион тенге, вдобавок он доложен устранить недочеты.

Также с начала года к ответственности в регионе привлекли владельцев почти 100 организаций, которые вели строительство без разрешительных документов.

«Поступают своевременно обращения на стадии строительства. То есть объект еще не завершен, штукатурка еще не наложена. Мы видим все огрехи, нарушения строительных технологий, выявляем их, реагируем на эти нарушения, вносим предписания, требуем их устранения. Соответственно, добиваемся своими правовыми полномочиями качества строительства», - поделился руководитель областного управления архитектурно-строительного контроля Арман Ризанов.


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