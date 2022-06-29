29 Июня 2022 12:01

Подрядчиков оштрафовали за некачественное строительство в Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе Улытауской области наказано руководство подрядной компании, которые укладывали кирпичи без цемента. Строительство 17 трехэтажных домов, которые будут переданы очередникам, будет заново проходить государственную экспертизу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, трехэтажные дома в Жанааркинском районе строит компания «АгроПромРемСтрой». За проект, в котором они не успели поднять последние этажи, компания успела получить 500 млн тенге из бюджета. Теперь за некачественную работу руководитель компании-подрядчика должен оплатить штраф в размере 400 МРП.

Кроме того, технический контролирующий орган, выдавший разрешение на некачественное строительство, лишат аттестата. Учреждение ближайшие полгода не сможет осуществлять надзор за другими объектами.

Сама же надзорная организация успела получить около 10 млн тенге за услуги, оказанные подрядчику с незавершенным строительством. Теперь строительство 17 трехэтажных кирпичных домов вновь проходит государственную экспертизу. К дисциплинарной ответственности привлечен и руководитель отдела строительства Жанааркинского района.

«Да, нарушения выявлены. Строили три ряда без цемента. За это мы оштрафовали подрядную организацию на 400 МРП. Мы заполнили протокол. Также на технический контроль мы наложили штраф в размере 60 МРП. Помимо этого, мы приостановили его аттестат на шесть месяцев», - пояснил руководитель областного управления государственного архитектурно-строительного контроля Кайрат Камзин.

Строительство данного жилья началось в прошлом году. Строятся дома по государственной программе «Нұрлы жер». На это из бюджета было выделено около 500 млн тенге .