Подрядчиком по отлову бродячих животных в ЗКО стала компания, связанная с переработкой мяса

На работы по отлову бродячих собак в Западно-Казахстанской области выделено более 9 млн тенге. Победителем конкурса стало ТОО «Өркен», деятельность которого, согласно открытым источникам, связана в том числе с переработкой и консервированием мяса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане ответственность за отлов бездомных животных возложена на местные исполнительные органы. В этом году в ЗКО по итогам конкурса ТОО «Өркен» было определено подрядчиком по отлову животных, а общественное объединение «Местная профсоюзная организация сотрудников Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана» — ответственным за стерилизацию, идентификацию и содержание животных.

Согласно открытым данным, одним из основных видов деятельности ТОО «Өркен» указаны переработка мяса и производство тушеной продукции. Однако пресс-службы акима ЗКО и акима Уральска не предоставили подробной информации о других направлениях деятельности подрядчика, ограничившись краткими ответами.

По информации портала госзакупок, конкурс объявил отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска. В тендере участвовали две компании, победителем признано ТОО «Өркен». Руководителем компании указана Мира Хайретдинова. Связаться с представителями компании по указанному номеру телефона не удалось. Руководитель городского отдела ЖКХ Асылжан Хайруллин в настоящее время находится в командировке.

Всего на реализацию программы предусмотрено более 9 млн тенге: 2,5 млн тенге — в текущем году и 6,5 млн тенге — на следующий.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в Казахстане собачье мясо не подлежит переработке, а в департамент санитарно-эпидемиологического контроля и другие профильные ведомства жалоб на подобные факты не поступало.

— Отловленные собаки и кошки помещаются во временные пункты содержания, проходят клинический осмотр и регистрацию в базе данных. Животным обеспечивается уход, проводится ежедневная механическая очистка и дезинфекция клеток. После отлова животные проходят стерилизацию, вакцинацию, дегельминтизацию и идентификацию. Затем их временно содержат и в зависимости от статуса возвращают в естественную среду обитания. С 1 апреля в Уральске было отловлено 283 животных. Из них 205 были стерилизованы, вакцинированы и возвращены обратно. Еще 78 ранее идентифицированных животных прошли повторную вакцинацию и также были выпущены, — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что на содержание, идентификацию и стерилизацию собак и кошек в ЗКО выделено 39,4 млн тенге.

Ранее Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными».