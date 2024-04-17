Подрядчик завысил на 900 млн тенге стоимость строительства сетей водопровода и канализации в Алматы

Завысивший стоимость работ по строительству распределительных сетей водопровода и канализации с насосной станцией в Алматы подрядчик выполнит за свой счет дополнительные работы на 900 млн тенге. Об этом проинформировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform.

Как отметили в ведомстве, в целях исключения необоснованных затрат государства АФМ осуществляет мониторинг строящихся крупных инфраструктурных объектов.

Управлением энергетики и водоснабжения южного мегаполиса реализуется проект стоимостью 9,1 млрд тенге. Эти средства были заложены проектировщиком ТОО «Казахский Сантехпроект» при формировании ПСД, создавая предпосылки для хищения путем завышения стоимости расходов на транспортировку и закуп строительных материалов.

В результате мониторинга установлено, что расстояние перевозимого грунта на 30 км ближе, чем предусмотрено проектом.

Кроме того, завышен объем применяемого строительного материала на 1,5 тысячи тонн («сваи стальные шпунтовые», «балка двутавровая горячекатаная 40Ш-701 из углеродистой стали обычного качества»).

На момент выявления завышения готовность объекта составляла 93%, то есть освоено 8,4 млрд из 9,1 млрд тенге.

В этой связи, по инициативе АФМ, акиматом города Алматы генподрядчику ТОО «Сапа Курылыс 2007» увеличен объем выполняемых работ, не предусмотренных проектом, на 900 млн тенге (увеличение абонентов + 500, установка дополнительных колодцев и т.д.).