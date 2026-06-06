Подрядчик сорвал сроки строительства остановки «Саяхат» в Алматы
Строительство одного из крупнейших транспортно-пересадочных комплексов на проспекте Райымбек батыра в Алматы — остановочного комплекса «Саяхат» — не удалось завершить в ранее запланированные сроки, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным акимата города, готовность объекта составляет 85%, а подрядная организация отстает от утвержденного графика строительно-монтажных работ.
Ранее акимат Алматы планировал завершить строительство трех транспортно-пересадочных комплексов в районе «Саяхат» в апреле 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 658 млн тенге.
Однако, согласно последним данным, полностью ввести объект в эксплуатацию планируется только в июне.
По информации акимата, ряд объектов на проспекте Райымбек батыра уже завершен. В частности, транспортно-пересадочный комплекс «Салем» (с западной и восточной сторон) введен в эксплуатацию. Стоимость проекта составила 607 млн тенге.
Также завершено строительство остановочного комплекса возле городской клинической больницы № 7 в микрорайоне Калкаман (с северной и южной сторон проспекта). Его стоимость составила 916 млн тенге.
Вместе с тем работы на комплексе «Саяхат» продолжаются.
В акимате сообщили, что в связи с задержкой строительства в отношении генерального подрядчика принимаются меры в соответствии с условиями договора.
— Генеральный подрядчик отстает от утвержденного графика строительно-монтажных работ. В связи с этим в соответствии с условиями контракта за каждый день просрочки начисляется штраф (пеня), — говорится в официальном ответе.
Кроме того, подрядной организации поручено ускорить темпы работ.
Проект направлен на создание комфортных и безопасных условий для пассажиров, прибывающих из населенных пунктов Алматинской агломерации. В каждом транспортно-пересадочном комплексе предусмотрен навес длиной около 50 метров. Он позволяет одновременно принимать до шести автобусов.
Также остановочные комплексы оборудуются системой наружного освещения, электронными информационными табло, скамейками, урнами и ограждениями. На территории проводится благоустройство, а для людей с инвалидностью устанавливаются тактильные плитки и пандусы.
Ранее в акимате города рассказали о планах по демонтажу линии BRT на улице Тимирязева. Здесь предполагается организовать одностороннее движение и перенести выделенные полосы для общественного транспорта к краям проезжей части. Сейчас прорабатывается возможность введения одностороннего движения на улицах Тимирязева, Жандосова, Манаса, Мынбаева, Береговой, Армянской, Айманова и Пушкина.
Также стало известно, что строительство BRT на проспекте Райымбек батыра в Алматы приостановлено. Часть уже построенной инфраструктуры могут демонтировать за счет подрядчика.