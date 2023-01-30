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Подрядчик получил 180 млн тенге за невыполненные работы в Алматинской области - Антикор

30 Января 2023, 13:10
Подрядчик получил 180 млн тенге за невыполненные работы в Алматинской области - Антикор

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Алматинской области изучается факт длительного подключения завода по производству безалкогольных напитков к внешним инженерным сетям по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Антикора, в 2020 году ТОО «Pure Pack» получило положительное решение на государственную поддержку и финансирование проекта в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

Работы по строительству инженерных сетей начаты в июне 2021 года. На эти цели подрядчику ТОО «Монолит» были выделены 385 млн тенге.

«По предварительным данным, порядка 80% выделенных средств переведены. Однако до настоящего момента работы не закончены. Фактически более 180 млн тенге выплачены необоснованно. По ним отсутствуют выполненные работы. Более того, сроки проекта неоднократно увеличивались и, согласно последним изменениям, завершение проекта планируется в марте 2023 года», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Антикоррупционной службой подготовлено информационное письмо на имя руководства региона о необходимости обеспечения должного контроля за деятельностью подрядной организации, срочного завершения проекта и полноценного запуска производственных лент ТОО «Pure Pack».


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