Подрядчик незаконно добывал инертные материалы в области Абай

В Бескарагайском районе области Абай прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на укрепление береговой линии реки Иртыш, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

В конце 2025 года ТОО «Техсервиском» выполнило работы по укреплению 600-метрового участка береговой линии.

В ходе проверки установлено, что подрядная организация вместо приобретения инертных материалов в установленном порядке самовольно добывала их на землях населенного пункта без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Самовольное пользование недрами».

Кроме того, по акту прокурорского надзора должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд также обязал подрядную организацию возместить государству 15,7 млн теңге необоснованно полученных бюджетных средств, выделенных на приобретение инертных материалов.

Ранее сообщалось о том, что заместителя акима и еще 9 чиновников наказали после проверки прокуратуры.