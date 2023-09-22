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    13:01, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подросток за рулем сбил шестерых детей в Алматинской области

    авария сбил детей
    Фото: кадр из видео

    В селе Нарынкол Алматинской области 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Subaru, сбил шестерых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия распространяется в сети. По данным департамента полиции региона, ДТП произошло 21 сентября.

    - В ОП Райымбекского района поступило сообщение о том, что 15-летний несовершеннолетний, управляя транспортным средством марки «Subaru» в поселке Нарынкол, не справившись с рулевым управлением, выехав на тротуар, допустил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть несовершеннолетних 2008 года рождения, пятеро из которых с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 345 части 2 УК РК - действие, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

    В настоящее время проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок.

    Сообщается, что несовершеннолетний, не предупредив хозяина авто - своего брата, забрал ключи от автомашины и выехал в магазин. Иные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе следственных действий.

     

    Теги:
    Алматинская область ДТП
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