Подросток за рулем сбил шестерых детей в Алматинской области

В селе Нарынкол Алматинской области 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Subaru, сбил шестерых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия распространяется в сети. По данным департамента полиции региона, ДТП произошло 21 сентября.

- В ОП Райымбекского района поступило сообщение о том, что 15-летний несовершеннолетний, управляя транспортным средством марки «Subaru» в поселке Нарынкол, не справившись с рулевым управлением, выехав на тротуар, допустил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть несовершеннолетних 2008 года рождения, пятеро из которых с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 345 части 2 УК РК - действие, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.

В настоящее время проводятся следственные действия с назначением экспертных проверок.

Сообщается, что несовершеннолетний, не предупредив хозяина авто - своего брата, забрал ключи от автомашины и выехал в магазин. Иные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе следственных действий.