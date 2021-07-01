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    14:33, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Подросток утонул в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее утонул подросток, несчастье произошло в районе церкви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    Тело ребенка из Иртыша на берег вытащили отдыхающие. По прибытии спасателей выяснилось, что группа подростков отдыхала и купалась в запрещенном для купания месте. Один из них нырнул и стал тонуть. Отдыхающие рядом вытащили подростка на берег в бессознательном состоянии, а прибывшие сотрудники бригады скорой медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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