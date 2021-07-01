Подросток утонул в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее утонул подросток, несчастье произошло в районе церкви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

Тело ребенка из Иртыша на берег вытащили отдыхающие. По прибытии спасателей выяснилось, что группа подростков отдыхала и купалась в запрещенном для купания месте. Один из них нырнул и стал тонуть. Отдыхающие рядом вытащили подростка на берег в бессознательном состоянии, а прибывшие сотрудники бригады скорой медицинской помощи провели реанимационные мероприятия, но безуспешно.