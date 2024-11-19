Подросток упал с высотки в Алматы

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, по данному факту отделом полиции при управлении полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело по статье 105 - Доведение до самоубийства. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

Стоит отметить, что в сентябре этого года в Алматы произошло несколько случаев самоубийств – в Ауэзовском районе с многоэтажки выпрыгнул 18-летний парень и погиб, в Бостандыкском районе с 13-го этажа выпала школьница, в Алмалинском районе две девочки выпали из окна многоэтажки. Также курсант третьего курса Пограничной академии КНБ выпрыгнул с многоэтажки.