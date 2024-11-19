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    18:02, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Подросток упал с высотки в Алматы

    В Ауэзовском районе Алматы подросток выпал из окна одного из высотных жилых комплексов и погиб, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    скорая помощь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, по данному факту отделом полиции при управлении полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело по статье 105 - Доведение до самоубийства. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

    Стоит отметить, что в сентябре этого года в Алматы произошло несколько случаев самоубийств – в Ауэзовском районе с многоэтажки выпрыгнул 18-летний парень и погиб, в Бостандыкском районе с 13-го этажа выпала школьница, в Алмалинском районе две девочки выпали из окна многоэтажки. Также курсант третьего курса Пограничной академии КНБ выпрыгнул с многоэтажки. 

    Теги:
    Самоубийство Суицид Несовершеннолетние Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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