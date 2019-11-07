Подросток умер во время тренировки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы во время тренировки скончался подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Врач-психиатр Жибек Жолдасова на своей странице в Facebook написала, что ее сын стал свидетелем случая.

«Вчера мой сын, как и его товарищи по команде, пережили жуткий стресс. На их глазах умер их ровесник. Все произошло во время тренировки. По словам сына, особых нагрузок в этот день не было, разминка, а потом просто играли. Парень вдруг схватился за сердце, упал и умер. Приехали две бригады скорой, но спасти не смогли», - говорится в ее посте.

Она отметила, что подросткам всего 13-15 лет и справку о состоянии здоровья требуют с первой тренировки.

«У всех ребят такие справки имеются, мы даже УЗИ сердца сыну проводили. Внезапная смерть, самая страшная, особенно для родителей. Поздним вечером по просьбе тренера снова всех вызвали уже давать показания полиции. Сын в шоке - спрашивал, как такое могло произойти? Только что рядом бегал и прыгал. Следите за здоровьем своих деток. Иногда все непредсказуемо. Соболезную родным», - добавила она.

В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что смерть наступила до приезда скорой помощи.