Подросток убил свою мать в Алматы: его отправили на принудительное лечение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера в отношении несовершеннолетнего за убийство в состоянии невменяемости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что 8 января 2021 года невменяемый 15-летний подросток, находясь у себя дома, поджигал бумаги при помощи микроволной печи. Заметившая возгорание бумаги мать сделала ему замечание и потушила пламя. В этот момент недовольный действиями матери мальчик взял кухонный нож и нанес ей множественные удары в область шеи и грудной клетки, от чего она скончалась на месте.

Заключением судебно-психиатрической экспертизы установлено, что подросток в период совершения инкриминируемого ему деяния, в силу психического расстройства (параноидной шизофрении) не мог осознавать фактический характер, и общественную опасность своих действий и руководить ими.

«То есть, данное лицо является невменяемым, а значит, подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера. Постановлением суда несовершеннолетний освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно опасного деяния, предусмотренного ст.99 ч.1 УК и ему назначены принудительные меры медицинского характера, в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа», - сообщили в СМУС.

Постановление суда не вступило в законную силу.