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    16:45, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Подросток сбил школьниц в Алматинской области: одна пострадавшая находится в реанимации

    Александр Павский/МИА «Казинформ»
    Фото: Александр Павский/МИА «Казинформ»

    Состояние детей, пострадавших при наезде на них автомобиля в селе Нарынколь Алматинской области, стабильное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 сентября в центральную районную больницу Райымбекского района в результате ДТП были доставлены 6 школьниц. Врачи региона совместно с республиканскими специалистами срочно провели консилиум и оказали всю необходимую помощь. Позже, когда состояние пациентов стабилизировалось, их перевели в областную больницу.

    Как сообщил заместитель директора Алматинской областной детской клинической больницы, на сегодня одна из пострадавших девочек находится в реанимации в областной поликлинике, четверо - в травматологическом отделении, один ребенок в тот же день был направлен на амбулаторное лечение. Состояние у всех стабильное.

    - Дети получили серьезные травмы, у них были переломы костей верхних и нижних конечностей. Врачи районной больницы оказали всю необходимую помощь, также из областной больницы были направлены реаниматологи, травматологи. Была проведена операция и восстановлены кости. Затем они поэтапно были переведены в областную клинику. Лечение на сегодня проводится в полном объеме, - сказал на брифинге РСК Аскар Калиев.

    Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Лейла Серикбаева объяснила, почему пациентов перевели в областную детскую больницу.

    - Мы их перевели для того, чтобы оказать высокоспециализированную медицинскую помощь. В областной детской клинической больнице имеется травматологическое отделение, есть специалисты, а в районной больнице оказывается только специализированная помощь. Пациенты нуждались именно в травматологической помощи, поэтому их перевели в детскую областную больницу, - добавила она.

    Врачи заверяют, что угрозы их жизни нет.

    Ранее в селе Нарынкол 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Subaru, сбил шестерых детей. Видео с места происшествия появилось в сети. Полиция по данному факту проводит расследование. 

    Теги:
    Алматинская область Здравоохранение ДТП
    Автор
    Еламан Турысбеков
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