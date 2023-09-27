Подросток сбил школьниц в Алматинской области: одна пострадавшая находится в реанимации

Состояние детей, пострадавших при наезде на них автомобиля в селе Нарынколь Алматинской области, стабильное, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 сентября в центральную районную больницу Райымбекского района в результате ДТП были доставлены 6 школьниц. Врачи региона совместно с республиканскими специалистами срочно провели консилиум и оказали всю необходимую помощь. Позже, когда состояние пациентов стабилизировалось, их перевели в областную больницу.

Как сообщил заместитель директора Алматинской областной детской клинической больницы, на сегодня одна из пострадавших девочек находится в реанимации в областной поликлинике, четверо - в травматологическом отделении, один ребенок в тот же день был направлен на амбулаторное лечение. Состояние у всех стабильное.

- Дети получили серьезные травмы, у них были переломы костей верхних и нижних конечностей. Врачи районной больницы оказали всю необходимую помощь, также из областной больницы были направлены реаниматологи, травматологи. Была проведена операция и восстановлены кости. Затем они поэтапно были переведены в областную клинику. Лечение на сегодня проводится в полном объеме, - сказал на брифинге РСК Аскар Калиев.

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Лейла Серикбаева объяснила, почему пациентов перевели в областную детскую больницу.

- Мы их перевели для того, чтобы оказать высокоспециализированную медицинскую помощь. В областной детской клинической больнице имеется травматологическое отделение, есть специалисты, а в районной больнице оказывается только специализированная помощь. Пациенты нуждались именно в травматологической помощи, поэтому их перевели в детскую областную больницу, - добавила она.

Врачи заверяют, что угрозы их жизни нет.

Ранее в селе Нарынкол 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Subaru, сбил шестерых детей. Видео с места происшествия появилось в сети. Полиция по данному факту проводит расследование.