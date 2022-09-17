Подросток сбил насмерть девочку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла в Туркестанской области. Несовершеннолетний водитель автомобиля марки «LADA 211440» не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку-подростка, которая шла по тротуару. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Девочка скончалась в карете «скорой помощи» по дороге в больницу. Несовершеннолетнего водителя и его пассажира госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Как выяснилось, подросток забрал машину отца без разрешения. Ведется досудебное расследование.

Фото: polisia.kz