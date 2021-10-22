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    11:38, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подросток повесился на балконе квартиры в Капшагае

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Капшагае 13-летний подросток повесился на балконе квартиры. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 октября в 07:30 в дежурную часть ОП города Капшагая поступило сообщение о том, что на балконе квартиры 13-летний подросток покончил жизнь самоубийством путем повешения. По приезду следственно-оперативной группы информация подтвердилась. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства), назначены экспертизы», - сообщили в пресс-службе ДП области.

    Отметим, недавно первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова заявила , что случаи суицида детей всегда происходят дома, а не в школах. Она подчеркнула, что о состоянии ребенка должны знать, в первую очередь, родители. В случае возникновения каких-либо опасений, родители должны обращаться к специалистам.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Общество Алматинская область для mail.ru Происшествия
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