Подросток попал в больницу из-за энергетиков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17-летний подросток в Алматы более чем полгода употреблял энергетические напитки и фастфуды, тем самым он «посадил» свою печень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что пациент поступил в детскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом «гемофилия В». Ранее был установлен низкий уровень IX фактора свертывания крови. При осмотре наблюдалась высокая температура, кровоточивость губ, язвочки в полости рта, боль в суставах и носовое кровотечение. Привезли его на коляске, он не мог ходить.

«Главного детского гематолога по Алматы, заведующую отделением гематологии ДГКБ №2 Улжалгас Ускенбаеву насторожило то, что показатели фактора IX у юноши соответствовали уже среднетяжелой форме гемофилии. Но за 17 лет гемофилия бы проявилась раньше и тяжелой форме предшествовала бы начальная. Параллельно наблюдалось снижение VII фактора. К тому же, согласно коагулограмме, нарушения были и внутреннего, и внешнего механизма, что тоже не укладывалось в гемофилию», - отметили в пресс-службе УОЗ.

Ознакомившись с анамнезом подростка, врач узнала, что три года назад ему провели операцию, во время которой обильного или безостановочного кровотечения, присущего гемофилии, не наблюдалось.

«Поэтому, когда стали расспрашивать, выяснилось, что подросток сидел на энергетических напитках. Все время, более чем полгода употреблял энергетические напитки и фастфуды. Тем самым он «посадил» свою печень. У ребенка нами был выставлен диагноз: Нарушение функции печени. Нарушение синтеза факторов свертывания в печени. То есть приобретённый дефицит факторов протромбинового комплекса. Диагноз гемофилия не подтвердился. Проведенное лечение с введением витамина К и его восполнением

дало положительные результаты - все факторы свертываемости крови нормализовались, нормализовались функции печени», - заключила Улжалгас Айтжанова.

Ранее мужчина попал в реанимацию из-за энергетиков в Алматинской области.