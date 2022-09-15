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Подросток погиб от ножевого ранения в драке в Кентау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2022, 13:04
Подросток погиб от ножевого ранения в драке в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Подросток погиб от ножевого ранения в драке в Кентау. По факту убийстваполицейскими Туркестанской области проводится досудебное расследование. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть департамента полиции Туркестанской области поступило сообщение о том, что в одном из прилегающих сел города Кентау обнаружено тело молодого человека с ножевым ранением. Им оказался учащийся 10 класса. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство ДП Туркестанской области, а также представители прокуратуры.

Около полуночи произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух поселков на бытовой почве. С целью раскрытия тяжкого преступления стражи порядка провели подворный обход, опросили очевидцев и провели другие неотложные мероприятия по задержанию подозреваемых.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – жителя соседнего поселка. По факту проводится досудебное расследование по ст. 99 ч.2 «Убийство». Принимаются меры к задержанию остальных участников конфликта. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Обстановка в населенном пункте стабильная. Для обеспечения общественного порядка и безопасности задействованы сотрудники полиции ДП Туркестанской области.


Фото: polisia.kz


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