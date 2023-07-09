Подросток погиб из-за случайного выстрела в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел во время отстрела птиц в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Вечером 8 июля на поле одного из ТОО в Казыгуртском районе, мужчина, нанятый для отстрела птиц на винограднике, произвел выстрел и по неосторожности попал в голову подростка, который скончался на месте происшествия. По факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 104 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

На место происшествия выезжали руководство Казыгуртского РОП, прокурор района и следственно-оперативная группа. Изъято охотничье ружье 12-го калибра. Назначена экспертиза. Подозреваемого, жителя Сарыагашского района, доставили в отдел полиции. Все обстоятельства выясняются.