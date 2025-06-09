19:07, 08 Июнь 2025 | GMT +5
Подросток на мотоцикле упал в кювет в Большом Алматинском ущелье
Сотрудники МЧС спасли подростка, упавшего в 10-метровый кювет в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во время рейдовых мероприятий в Большом Алматинском ущелье спасатели МЧС обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровую канаву.
Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь.
Подростка передали бригаде скорой помощи.
МЧС призвало граждан соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах и использовать защитное снаряжение.
Напомним, ранее 11-летнего мальчика спасли на пляже в Астане, которому неожиданно свело мышцу ноги.