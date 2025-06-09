Подросток на мотоцикле упал в кювет в Большом Алматинском ущелье

Во время рейдовых мероприятий в Большом Алматинском ущелье спасатели МЧС обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровую канаву.

Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь.

Подростка передали бригаде скорой помощи.

МЧС призвало граждан соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах и использовать защитное снаряжение.

Напомним, ранее 11-летнего мальчика спасли на пляже в Астане, которому неожиданно свело мышцу ноги.