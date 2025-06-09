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    19:07, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Подросток на мотоцикле упал в кювет в Большом Алматинском ущелье

    Сотрудники МЧС спасли подростка, упавшего в 10-метровый кювет в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Подросток на мотоцикле упал в кювет в Большом Алматинском ущелье
    Фото: МЧС РК

    Во время рейдовых мероприятий в Большом Алматинском ущелье спасатели МЧС обнаружили подростка, который упал на мотоцикле в 10-метровую канаву.

    Спасатели оперативно оказали первую медицинскую помощь.

    Подростка передали бригаде скорой помощи.

    МЧС призвало граждан соблюдать меры предосторожности при нахождении в горах и использовать защитное снаряжение.

    Напомним, ранее 11-летнего мальчика спасли на пляже в Астане, которому неожиданно свело мышцу ноги.                                                             

    Теги:
    МЧС Несовершеннолетние Алматы Происшествия
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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