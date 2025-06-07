20:15, 06 Июнь 2025 | GMT +5
11-летнего мальчика спасли на пляже в Астане
Сегодня в районе Сарыарка на коммунальном пляже вблизи моста по улице Ш.Бейсековой, в ходе планового патрулирования сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Во время купания у 11-летнего мальчика неожиданно свело мышцу ноги, и он начал подавать признаки паники и затруднений при движении в воде.
Ребёнок был извлечён из воды. Медицинское вмешательство не потребовалось — состояние удовлетворительное.
В кадрах - действие спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Астана.
Как сообщалось ранее, в городе Кульсары Атырауской области в русле реки Курсай нашли тело пропавшей 8-летней девочки.