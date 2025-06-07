РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    11-летнего мальчика спасли на пляже в Астане

    Сегодня в районе Сарыарка на коммунальном пляже вблизи моста по улице Ш.Бейсековой, в ходе планового патрулирования сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС спасли ребенка, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    спасение тонущего мальчика в Астане
    Фото: МЧС

    Во время купания у 11-летнего мальчика неожиданно свело мышцу ноги, и он начал подавать признаки паники и затруднений при движении в воде.

    Ребёнок был извлечён из воды. Медицинское вмешательство не потребовалось — состояние удовлетворительное.

    В кадрах - действие спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Астана.

    Как сообщалось ранее, в городе Кульсары Атырауской области в русле реки Курсай нашли тело пропавшей 8-летней девочки.

    Теги:
    Дети Происшествия, ЧС Астана Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают