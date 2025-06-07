11-летнего мальчика спасли на пляже в Астане

Во время купания у 11-летнего мальчика неожиданно свело мышцу ноги, и он начал подавать признаки паники и затруднений при движении в воде.

Ребёнок был извлечён из воды. Медицинское вмешательство не потребовалось — состояние удовлетворительное.

В кадрах - действие спасателей Оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Астана.

Как сообщалось ранее, в городе Кульсары Атырауской области в русле реки Курсай нашли тело пропавшей 8-летней девочки.