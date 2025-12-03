Подросток, избивший водителя автобуса в Шымкенте, освобожден от ответственности

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних рассмотрел дело в отношении 17-летнего подростка, который изначально проходил по ст.106 ч.1 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Однако в ходе основного судебного заседания прокурор изменил квалификацию на более мягкую статью 114 ч.3 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По материалам дела, 12 июня на остановке «Бекжан» подсудимый, выходя из автобуса №52, не оплатил проезд. Водитель сделал ему замечание и потребовал оплату.

— Подсудимый разозлился, оплатил проезд и, высказываясь нецензурными словами, предложил потерпевшему выйти из автобуса для «разговора». Затем, когда потерпевший вышел из салона, подсудимый ударил его в левую часть челюсти, что повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшего, — сообщили в суде.

Прокурор ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон, ссылаясь на ст. 68 ч. 1 УК РК. Пострадавший и подсудимый подтвердили, что взаимных претензий не имеют.

— Суд признал А. виновным по ст.114 ч.3 УК, освободил его от уголовной ответственности и прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим и возмещением причиненного вреда, — уточнили в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 34-летний водитель автобуса Максат Жолаев был доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. Полиция задержала 17-летнего подростка, ему избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.