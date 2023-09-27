Подросток избил пожилого алматинца для видео: суд вынес вердикт

Подросток, избивший пожилого мужчина в июле этого года, а также его друг, который снимал на видео все происходящее, освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении несовершеннолетних подсудимых Ж. и А. по факту хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что в июле этого года несовершеннолетние, прогуливаясь по центральным улицам города, заметили лежащего на земле в состоянии алкогольного опьянения гражданина Щ., после чего начали будить его, слегка толкая по ногам. В ответ они получили оскорбления нецензурной бранью.

Один из подростков, будучи оскорбленным, не желая мириться с услышанным, и желая показать свое превосходство, нанес несколько ударов в область лица потерпевшего. Второй же подсудимый все происходящее снимал на видеокамеру своего смартфона, провоцируя при этом Ж. к совершению активных действий, направленных на нанесение телесных повреждений потерпевшему, насмехаясь и сопровождая все циничными комментариями, выступая тем самым в роли подстрекателя. После чего, желая заявить о себе обществу, распространили снятый ими видеоролик в социальной сети Instagram с открытым доступом для просмотра, - пояснили в пресс-службе горсуда.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему нанесен легкий вред здоровью. Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и попросили прощения у потерпевшего.

Родители несовершеннолетних возместили причиненный потерпевшему материальный и моральный ущерб. Потерпевший в суде заявил, что примирился с подсудимыми, каких-либо претензий к ним не имеет, в связи с чем просил освободить их от уголовной ответственности.

Он простил несовершеннолетних, так как их законные представители возместили ему материальный и моральный ущерб. В этой связи, суд на основании части 1 статьи 68 УК освободил несовершеннолетних подсудимых от уголовной ответственности, производство по делу прекратил. Постановление суда вступило в законную силу, - говорится в сообщении суда.

В июле этого года в социальных сетях появилось видео, на котором подросток подходит к мужчине преклонного возраста, затем начинает его избивать. Все это время его снимает на камеру и поддерживает друг. Позже в полиции сообщили о задержании 16-летнего алматинца.