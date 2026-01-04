Подросток из Павлодара разводит коз и зарабатывает на козьем молоке

Тимур проживает в селе Мичурино, расположенном вблизи города Павлодара. С детства проявлявший интерес к животным подросток занялся, на первый взгляд, необычным для своего возраста делом — разведением коз, которым он увлекается уже на протяжении 3-4 лет.

На сегодняшний день у молодого фермера сформировался устойчивый круг постоянных покупателей, регулярно приобретающих его продукцию.

Отец Тимура, Жасулан Рустемов, рассказывает, что еще в раннем детстве заметил у сына особую привязанность к домашним животным и понял: мальчика необходимо приучать к животноводству с юных лет.

Фото: Жасулан Рустемов

— Примерно четыре года назад я подарил Тимуру жеребенка. Сын буквально не отходил от него ни на шаг. Позже в селе Мичурино я открыл кемпинг под названием «Жас тұлпар» и стал предлагать посетителям конные прогулки. Я видел, как, наблюдая за этим делом, Тимур начал задумываться о собственном бизнесе. В какой-то момент он стал подсчитывать расходы на содержание коровы и возможную прибыль от продажи молока. Я объяснил, что содержание крупного рогатого скота и обеспечение его кормами обходится достаточно дорого. К тому же животные бывают разными по характеру. Я переживал, что во время ухода корова может случайно ударить ребенка копытом. Поэтому предложил ему начать с коз, — рассказывает Жасулан Рустемов.

Коза — плодовитое животное. По сравнению с другими видами домашнего скота она быстрее размножается и легко адаптируется к различным условиям содержания. Кроме того, к кормам она не особенно привередлива.

Для полноценного рациона достаточно люцерны, овса, ячменя, различных травяных смесей, а также моркови и свеклы. Жирность козьего молока составляет от 4,6 до 9 процентов. По своему составу оно близко к материнскому молоку и считается эффективным средством при заболеваниях желудка и аллергических реакциях.

Фото: Жасулан Рустемов

Все тонкости содержания коз, доения и переработки молока Тимур изучал самостоятельно, используя интернет-ресурсы. Он узнал, что козы зааненской породы отличаются высокой молочной продуктивностью и быстрым размножением. Именно на эту породу и пал выбор. В результате отец и сын приобрели в городе Петропавловске четыре козы и одного козла.

Весной 2022 года для животных был построен хлев и оборудовано специальное место для доения. Зааненские козы оказались недешевыми, однако их главная ценность заключается в качестве и количестве молока. Одна коза дает в среднем 3-4 литра молока в день. Кроме того, они нередко дают приплод в виде двойни. Специалисты также отмечают, что козье молоко положительно влияет на работу сердца.

Оно богато витаминами В2 и В12, аминокислотами, способствует нормализации работы почек и печени, а также снижает уровень холестерина. Несмотря на схожесть состава продуктов из коровьего и козьего молока, блюда из козьего молока усваиваются организмом быстрее и полнее.

Они насыщают организм белком, поэтому рекомендуются грудным детям и людям, перенесшим тяжелые заболевания. Мясо козы также относится к легкоусвояемым продуктам.

Продумывая бизнес-идею, молодой фермер изначально учитывал, что молоко зааненских коз не имеет специфического запаха и отлично подходит для приготовления сыра. Это означает, что его можно безопасно употреблять и маленьким детям.

Фото: Жасулан Рустемов

Детская мечта Тимура — развить козоводство в Прииртышье, где эта отрасль в Казахстане пока недостаточно развита, — сегодня уже стала реальностью. В настоящее время в его хозяйстве насчитывается 48 коз.

— Животным требуется особый уход. Я регулярно делаю им профилактические прививки от различных заболеваний и даю витамины. Козы любят ласку: если уделять им внимание, гладить и ухаживать, они дают больше молока. Рано утром я первым делом раздаю корм, а после возвращения из школы из надоенного молока готовлю сыр и мягкий творог. Я открыл страницу в социальной сети Instagram, через которую люди оформляют заказы. Стараюсь выполнять все онлайн-заказы своевременно, — рассказывает молодой предприниматель.

Фото: Жасулан Рустемов

Тимур — старший ребенок в семье из двух детей. Сегодня он учится в 10 классе школы-лицея № 16 города Павлодара и при этом ответственно ведет собственное хозяйство.

По мнению его отца Жасулана, далеко не всем представителям молодого поколения необходимо выбирать IT-специальности или профессии, связанные с информационными технологиями. Сельскому хозяйству также нужны квалифицированные кадры. Именно поэтому он с раннего возраста приобщает сына к этому делу.