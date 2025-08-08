РУ
    20:54, 07 Август 2025 | GMT +5

    Подростковая преступность на нуле: как в Акмолинской области создают безопасную среду через спорт

    За последние три года в Есильском районе Акмолинской области не зарегистрировано ни одного преступления, совершённого подростками или в отношении них. Такой результат стал возможен благодаря тесному взаимодействию полиции, спортивного сообщества и местных властей, передает агентство Kazinform.

    Фото: ДП Акмолинской области

    6 августа в рамках реализации идеологемы «Закон и порядок», руководство департамента полиции области провело встречу с молодежью и спортивными тренерами района. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений и роль спорта в воспитании подрастающего поколения.

    Фото: ДП Акмолинской области

    Тренеры рассказали о своей работе, а юные спортсмены продемонстрировали навыки, приобретенные на тренировках.

    Фото: ДП Акмолинской области

    На встрече также приняли участие известные спортсмены, в том числе чемпион мира по боевым единоборствам Идрис Бримжанов. Он отметил важность дисциплины, здорового образа жизни и призвал сверстников не поддаваться негативным влияниям.

    Фото: ДП Акмолинской области

    В Есильском районе действуют более трёх современных спортивных комплексов, что способствует вовлечению молодежи в активную и безопасную жизнь.

    Отмечается, что новым форматом профилактики стала инициатива полиции — «амбассадоры закона», в рамках которой юные спортсмены становятся примером для сверстников.

    Фото: ДП Акмолинской области

    В завершение встречи участникам были вручены благодарственные письма от имени начальника департамента полиции.

    Гульжан Тасмаганбетова
