Подростковая преступность на нуле: как в Акмолинской области создают безопасную среду через спорт

6 августа в рамках реализации идеологемы «Закон и порядок», руководство департамента полиции области провело встречу с молодежью и спортивными тренерами района. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений и роль спорта в воспитании подрастающего поколения.

Фото: ДП Акмолинской области

Тренеры рассказали о своей работе, а юные спортсмены продемонстрировали навыки, приобретенные на тренировках.

Фото: ДП Акмолинской области

На встрече также приняли участие известные спортсмены, в том числе чемпион мира по боевым единоборствам Идрис Бримжанов. Он отметил важность дисциплины, здорового образа жизни и призвал сверстников не поддаваться негативным влияниям.

Фото: ДП Акмолинской области

В Есильском районе действуют более трёх современных спортивных комплексов, что способствует вовлечению молодежи в активную и безопасную жизнь.

Отмечается, что новым форматом профилактики стала инициатива полиции — «амбассадоры закона», в рамках которой юные спортсмены становятся примером для сверстников.

Фото: ДП Акмолинской области

В завершение встречи участникам были вручены благодарственные письма от имени начальника департамента полиции.