Подростковая преступность на нуле: как в Акмолинской области создают безопасную среду через спорт
За последние три года в Есильском районе Акмолинской области не зарегистрировано ни одного преступления, совершённого подростками или в отношении них. Такой результат стал возможен благодаря тесному взаимодействию полиции, спортивного сообщества и местных властей, передает агентство Kazinform.
6 августа в рамках реализации идеологемы «Закон и порядок», руководство департамента полиции области провело встречу с молодежью и спортивными тренерами района. Обсуждались вопросы профилактики правонарушений и роль спорта в воспитании подрастающего поколения.
Тренеры рассказали о своей работе, а юные спортсмены продемонстрировали навыки, приобретенные на тренировках.
На встрече также приняли участие известные спортсмены, в том числе чемпион мира по боевым единоборствам Идрис Бримжанов. Он отметил важность дисциплины, здорового образа жизни и призвал сверстников не поддаваться негативным влияниям.
В Есильском районе действуют более трёх современных спортивных комплексов, что способствует вовлечению молодежи в активную и безопасную жизнь.
Отмечается, что новым форматом профилактики стала инициатива полиции — «амбассадоры закона», в рамках которой юные спортсмены становятся примером для сверстников.
В завершение встречи участникам были вручены благодарственные письма от имени начальника департамента полиции.