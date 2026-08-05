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    Подростков из Китая и Южной Кореи спасли в горах Алматинской области

    В Талгарском районе Алматинской области спасатели вывели из гор троих 17-летних подростков, которые сбились с туристического маршрута во время спуска с пика Букреева, передает Kazinform.

    горы Алматы и Алматинской области
    Фото: eurasia.travel

    По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило от туристов, которые потеряли ориентировку на маршруте в Талгарском районе.

    На поиски незамедлительно выдвинулись сотрудники Республиканской оперативно-спасательной службы «Барыс». Поисково-спасательная операция осложнялась сложным горным рельефом.

    Спасателям удалось установить связь с подростками, определить их местонахождение по геолокации и выйти к ним. Туристов обнаружили в районе туристического комплекса «Алматау».

    Сотрудники МЧС сопроводили подростков по безопасному маршруту и вывели их к автомобильной дороге, где их уже ожидали родственники.

    Как уточнили в министерстве, среди спасенных были двое иностранных граждан — подростки из Китая и Южной Кореи. Медицинская помощь им не потребовалась.

    Как сообщалось ранее, в ущелье Левый Талгар в Алматинской области спасатели провели сложную эвакуацию туриста, на которого во время похода упал камень.


    МЧС Спасение Происшествия, ЧС Горы Видео Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор