Подростки устроили беспредел в лифте многоэтажки Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео с участием несовершеннолетних лиц, которые хулиганили и препятствовали нормальной работе лифта одного из многоквартирных домов Талдыкоргана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что видео было снято 1 ноября в кабинке лифта дома № 14 микрорайона «Болашак». На кадрах видно, как дети нажимают все кнопки и блокируют двери ногами. Вместе с тем, один из подростков на стене кабинки маркером оставил надпись оскорбительного характера.

«В ходе проведенных розыскных мероприятий, сотрудниками ювенальной полиции УП города Талдыкоргана, были установлены трое несовершеннолетних жителей города. Их родители привлечены к административной ответственности по ст. 435 КоАП РК «Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним», – рассказал и.о. начальника УП города Талдыкоргана Марат Тусупбеков.

С остальными участниками видео и их родителями была проведена беседа профилактического характера, так как в их действиях не усматривается состава административного правонарушения. В результате детской шалости жителям 16-этажного дома некоторое время пришлось пользоваться только лестницей.

Напомним, недавно мужчина «подрался» с лифтом в Алматы. Он был оштрафован, а затем извинился за свой поступок.