Подростки Талдыкоргана начали получать второй компонент вакцины Pfizer

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается вакцинация населения от коронавируса. Подростки города Талдыкоргана начали получать второй компонент Pfizer. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, на 7 декабря в области первым компонентом привито 865 762, вторым компонентом 796 670 человек.

Также с 15 ноября в области начата вакцинация подростков в возрасте 12-18 лет, беременных женщин и женщин в период лактации вакциной Pfizer.

«На сегодня вакцинировано 6368 человек, в том числе подростки в возрасте от 12 до 18 лет – 5202, беременные женщины с 16 по 37 недель – 278 и женщин в период лактации – 888», - сообщили в департаменте.

Кроме того, по истечению 21 дня, подростки города Талдыкоргана начали получать второй компонент вакцины Pfizer. В числе первых - дети медицинских работников и сын главного государственного санитарного врача.

«После первого компонента чувствовал себя хорошо. Не было никаких осложнений, даже пошел на тренировки по волейболу», - цитирует его пресс-служба ДСЭК.

Отметим, для допуска к вакцинации необходимо обратиться к своему участковому врачу, медицинской сестре по месту прикрепления или предварительно записаться, отправив электронную заявку на портале eGov.kz или в приложении eGov mobile. Подросткам вакцинация проводится с информированного согласия родителей или законных представителей.