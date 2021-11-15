Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы несовершеннолетнюю девушку с сестрой, оставшихся без попечения родителей, хотели выселить из дома. Об этом на своей странице в сети Facebook написал адвокат Джохар Утебеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15 лет (два года назад - прим. ред.) Наргиза осталась с двухлетней сестренкой на руках. Их маму посадили. Суд обязал акимат Алматы назначить детям опекуна. Но акимат бросил их на произвол судьбы. Девочка не сломилась. Не бросила учебу. Стала подрабатывать и растить малышку. И вдруг ЧСИ обратился в Медеуский суд, чтобы отобрать у детей дом! А там судья Молдабаев рассмотрел дело без мамы Наргизы. Говорит, та «не обеспечила свое участие». Это откровенное беззаконие! Судья сам должен был обеспечить участие человека из тюрьмы. Живущих в доме одиноких детей судья с ЧСИ вообще «не заметили». Наргиза - моя самая юная клиентка», - пишет адвокат.





















Позже адвокат сообщил, что алматинский горсуд отменил определение судьи Медеуского суда Молдабаева и отказал ЧСИ в продаже дома с торгов. В итоге дети остаются дома.

В управлении образования города уточнили, что 15 сентября 2021 года в Медеуский районный отдел образования поступило заявление от Идельшаевой Динары Абдрашитовны «О присоединении в апелляционной инстанции к частной жалобе в интересах несовершеннолетних - Наргиз, 2003 года рождения и Амиры, 2017 года рождения».

В ходе изучения представленных документов выяснилось, мать несовершеннолетних Идельшаева Динара Абдрашитовна постановлением Медеуского суда №2 Алматы была лишена свободы (на 5 лет) и отбывает наказание в учреждении уголовно–исполнительной системы. Также суд обязал управление образование города назначить опекуна в отношении несовершеннолетних детей осужденной, но данное постановление суда орган опеки Медеуского района получил только в сентябре 2021 года от рук самой Идельшаевой Д.

Сообщается, что ранее никаких обращений или уведомлений от суда или же от администрации учебного заведения, информация об оставленных без попечения родителей по данным детям не поступала. В ходе разбирательств Медеуский районный отдел образования пригласил Идельшаеву Динару на беседу, где она подтвердила, что ранее не обращались в органы опеки об установлении опекуна или попечителя над несовершеннолетними.

«Из слов Динары Идельшаевой дети проживают с ней по адресу: г. Алматы, Учительская, дом 40. Старшая Наргиз обучается в Республиканском высшем колледже в Алматы, а младшая Амира воспитывается у нее. Динара предоставила доверенность Идельшаевой Диляры от 11 сентября 2020 года, где мать дает свое согласие Динаре представлять интересы несовершеннолетних и просила оформить ее опекуном данных детей.

Согласно п.1 ст. 85 Закона о браке (супружестве) и семье уведомили Динару о необходимости предоставления сертификата о прохождении психологической подготовки. Ей выдан перечень документов на оформление опекунства. Также тетя Динара и старший ребенок Наргиз просили не определять детей в центр поддержки для несовершеннолетних, где письменно об этом написала Наргиз. Также Наргиз изъявила желание оформить опекунства над младшей сестрой Амирой сразу как достигнет совершеннолетия (21.11.2021 года Наргизе исполнится 18 лет).

Приняв во внимание интересы несовершеннолетних, управление образования города Алматы оформит опекунство Динаре до совершеннолетия Наргизы. Управлением образования города данный вопрос взят на контроль. Вопрос об устройстве ребенка в детский сад будет решен в ближайшее время», - ответили в пресс-службе управления образования.