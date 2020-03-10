Подростка нашли повешенным в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы подросток ушел гулять с собакой и не вернулся. Его нашли повешенным на поводке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тело 16-летнего подростка было найдено утром 6 марта в мкр. Орбита-3 на спортплощадке около школы №45.

В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК «Доведение до самоубийства».

«Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Бостандыкского района. С целью установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что при осмотре трупа гр. З., 2003 года рождения, признаков насильственной смерти не обнаружено», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.