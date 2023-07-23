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Подростка на мопеде сбили в Талдыкоргане

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Июля 2023, 11:31
Подростка на мопеде сбили в Талдыкоргане Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане произошло жесткое столкновение мопеда и легкового автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео момента дорожно-транспортного происшествия появилось в сети.

В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что столкновение автомашины Toyota Camry со скутером случилось на пересечении улиц Абылайхана - Сланова.

«В ДТП пострадал 13-летний водитель скутера, который с различными травмами был госпитализирован в больницу», - отметили в пресс-службе ДП региона.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.

«Автотранспортные средства помещены на спецстоянку. На время расследования в отношении водителя японской иномарки избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке», - добавили в полиции.


ДТП   МВД РК   Жетысуская область   полиция  
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