Подростка избили в отеле на Шымбулаке в Алматы: подозреваемый задержан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в одном из отелей на ГК «Шымбулак» избили подростка. Об этом сообщила сестра пострадавшего в Сети. Подозреваемого задержали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из пользовательниц Instagram написала, что ее четырнадцатилетнего младшего брата побил мужчина.

«По словам ребенка, тот пошел за чаем в кафе, где танцевали пьяные дядьки и тянули его танцевать с ними, но мой брат не захотел с ними танцевать и стал отталкивать их от себя, за что получил себе сотрясение и гематомы», - написала пользовательница.

Она возмутилась тем, что несмотря на карантин, в заведении проходило празднование Наурыза.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по вызову на пульт «102» на указанный объект прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

«По подозрению в избиении подростка задержан гражданин Мадиев А.Ж., 1983 года рождения, который привлечен к уголовной ответственности по ст.293 УК РК (Хулиганство). С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза. Вместе с тем, сообщаю, что по факту нарушения карантинных норм лицами, отдыхающими в сауне, составлен административный материал по ст.425 КРКобАП и направлен в СЭС», - сообщил начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.