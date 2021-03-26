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    11:59, 26 Март 2021 | GMT +6

    Подробности жестокого убийства 19-летней алматинки рассказали в полиции

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подробности убийства 19-летней алматинки Аяжан Едиловой рассказали в департаменте полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полиции отметили, что 20 марта в 16:00 в центр оперативного управления ДП поступило сообщение по факту безвестного исчезновения девушки. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования Медеуского района и начато досудебное расследование.

    «21 марта, после регистрации уголовного дела, была создана специальная следственная оперативная группа, которая приступила к поиску Аяжан Едиловой. В результате проведенных поисковых мероприятии, 21 марта в 22:00 часов нами был установлен адрес, который был расположен в микрорайоне Нуркент Алатауского района. В одном из жилых домов была установлена квартира, где проживал подозреваемый.

    Подозреваемым явился гражданин Н. 1993 года рождения. В момент его задержания, принятыми мерами была взломана дверь его квартиры. При виде сотрудников полиции, подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством. На место была вызвана скорая помощь. Он был госпитализирован в ГКБ №7. Ему сделали операцию, он переведен в палату. Выставлен конвой из бойцов спецподразделения. В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения содержание под стражей. После выздоровления подозреваемого, он будет переведен в следственный изолятор», - отметил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

    «Из показании подозреваемого, нами достоверно установлено, что убийство он совершил в ночь с 19 по 20 марта, до поступления сообщений о безвестном исчезновении. В настоящее время дальнейшее расследование уголовного дела было передано в прокуратуру», - добавили в полиции.

    В полиции также уточнили, что тело было найдено в расчлененном состоянии.

    «Из показании подозреваемого, было совершено убийство. С целью сокрытия своих преступных следов расчленил тело. Успел некоторые части тела вывести за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены. Также назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза», - отметили в полиции.

    Ранее в фонд #НемолчиKZ обратились родственники убитой девушки. По их словам, Аяжан училась в Академии дизайна и моды «Сымбат» на 4 курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет магазин, где продавала свои изделия, кроме этого работала в салоне красоты.

    В тот день она вышла с работы, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги, а затем уже под утро нашли родственников и сообщили им. У родственников несколько версий, почему Аяжан поехала на встречу с мужчиной. Одна из них как раз связана с работой ее интернет магазина, версию о знакомстве с целью отношений с мужчиной отвергают, потому что у Аяжан был друг, с которым были романтические отношения.

    Ранее сообщалось, что 20-летнюю алматинку, пропавшую после работы, нашли убитой . По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99 ч.2 УК РК (Убийство).

    По данным спикера, Аяжан Едилова с подозреваемым познакомилась в соцсетях 16 марта. Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек уточнила, что их встреча состоялась в квартире подозреваемого 19 марта. Между ними произошла ссора, в результате которой была убита Аяжан.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Главная Алматы Правоохранительные органы
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