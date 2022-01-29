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Подробности захвата аэропорта Алматы раскрыл Президент РК

29 Января 2022 20:52
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Подробности захвата аэропорта Алматы раскрыл Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев раскрыл подробности захвата аэропорта Алматы во время трагических событий, произошедших в начале января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центрально-азиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операции. Затем после того, как правоохранительные органы, перехватили инициативу, дали отпор, они были эвакуированы опять же через алматинский аэропорт, после чего аэропорт был сдан законным властям», - рассказал Глава государства в интервью агентству «Хабар».

К. Токаев напомнил, что в целом это была тщательно спланированная операция.

«Ее целью была ликвидация государственных институтов, подрыв конституционного строя и, в конечном счете, как мы полагаем, но следствие, естественно, еще продолжается, захват власти», - заключил Президент РК.


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#Президент Казахстана   #СМИ   #Интервью Президента Токаева   #Аэропорт   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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