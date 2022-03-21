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    21:42, 20 Март 2022 | GMT +6

    Подробности спасения мужчины из пожара рассказали в полиции Павлодара

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Помощь пострадавшему при пожаре в одной из квартир Павлодара вместе с огнеборцами оказали стражи порядка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 марта в полицию поступил вызов о том, что по улице Гагарина 63/1 происходит задымление в подъезде. На место незамедлительно выехал ближайший автопатруль полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Прибывшие на место сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой, едкий дым. Пожарные вытащили из квартиры мужчину, которого полицейские сразу вынесли на улицу».

    Горожанин был без сознания и не подавал признаков жизни. Счёт шёл на секунды. Старший лейтенант Данат Камалиев снял бушлат, на который и положили мужчину.

    «До приезда скорой помощи сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь - прямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мужчина задышал. Лейтенант Мухамбетов Бахытбек пошёл вместе с пожарными осматривать квартиру, так как соседи кричали, что внутри, возможно, остались жена и двое детей. Информация не подтвердилась», - рассказали подробности в ведомстве.



    Жена и дети пострадавшего были в гостях. Пока пожарные тушили очаг воспламенения, сотрудники полиции и свободный пожарный наряд эвакуировали остальных жителей дома. Пожар был потушен. Пострадавший был доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

    Напомним, еще один пожар случился в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина в Павлодаре. На втором этаже в однокомнатной квартире загорелись домашние вещи, мебель.


    Теги:
    МВД РК ДЧС МЧС Пожар Спасение Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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