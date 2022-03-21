Подробности спасения мужчины из пожара рассказали в полиции Павлодара
«19 марта в полицию поступил вызов о том, что по улице Гагарина 63/1 происходит задымление в подъезде. На место незамедлительно выехал ближайший автопатруль полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Прибывшие на место сотрудники пожарной части вскрыли дверь квартиры на втором этаже, из которой в коридор повалил густой, едкий дым. Пожарные вытащили из квартиры мужчину, которого полицейские сразу вынесли на улицу».
Горожанин был без сознания и не подавал признаков жизни. Счёт шёл на секунды. Старший лейтенант Данат Камалиев снял бушлат, на который и положили мужчину.
«До приезда скорой помощи сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь - прямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мужчина задышал. Лейтенант Мухамбетов Бахытбек пошёл вместе с пожарными осматривать квартиру, так как соседи кричали, что внутри, возможно, остались жена и двое детей. Информация не подтвердилась», - рассказали подробности в ведомстве.
Жена и дети пострадавшего были в гостях. Пока пожарные тушили очаг воспламенения, сотрудники полиции и свободный пожарный наряд эвакуировали остальных жителей дома. Пожар был потушен. Пострадавший был доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения.
Напомним, еще один пожар случился в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина в Павлодаре. На втором этаже в однокомнатной квартире загорелись домашние вещи, мебель.