Подробности о реформировании системы МВД рассказал Калмуханбет Касымов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будут реализованы планы по реформированию системы Министерства внутренних дел РК, передает МИА «Казинформ».

В пятницу в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

В ходе заседания министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов доложил о планах по реформированию системы Министерства внутренних дел (МВД). Работа по оптимизации организационно-штатной структуры, сокращению излишних управленческих звеньев и отдельных руководящих должностей уже начата.

«Будет пересмотрена штатная численность личного состава, которую планируем сократить на 10%, это порядка 9 тыс. полицейских и 1600 единиц КУИС. Образовавшуюся экономию бюджетных средств используем для повышения должностных окладов сотрудников», - сказал Калмуханбет Касымов.

По словам министра внутренних дел, также необходимо предусмотреть выплату компенсации за аренду жилья сотрудникам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам полиции и участковым инспекторам по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в рамках реформирования предполагается реализация мер по освобождению МВД от несвойственных функций, модернизации уголовно-исполнительной системы, совершенствованию структуры органов гражданской защиты. Здесь предполагается оптимизация численности госучреждений - с 54 до 20. Также планируется реформирование ведомственного образования и пересмотр системы отбора кадров с целью повышения качественного состава.