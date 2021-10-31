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    01:03, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Подробности о перестрелке в Атырау: полиция сообщила об одном погибшем

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Атырауской области сообщили подробности о перестрелке в Кызылкогинском районе, в результате которой пострадали шесть человек, один от полученных повреждений скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 октября около 19: 30 на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз Кызылкогинского района произошла драка с применением оружия. В результате которой 5 человек получили огнестрельные дробовые ранения, 1 человек - телесные повреждения. В результате полученных травм мужчина 1985 г. р. скончался в амбулатории села Сагиз. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Департамента полиции Атырауской области»,- рассказали в пресс-службе ДП региона. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса РК (Убийство)»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Как информирует пресс-служба областного управления здравоохранения, четыре человека с ранениями из Кызылкогинского района доставлены в областную больницу. О результатах проводимых операций будет сообщено после их завершения.

    Ранее сообщалось, что в субботу 30 октября в 19.30 часов в Кзылкогинском районе, на 331 километре трассы Атырау-Актобе в районе села Сагиз произошла перестрелка.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Криминал Главная Правоохранительные органы
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