Подрезал, ударил, врезался: пьяный водитель повредил три авто в Туркестанской области

ЖЕТЫСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Во время патрулирования улиц по обеспечению дорожной безопасности сотрудники полиции Жетысайского районного отдела полиции задержали водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Ранее в отдел полиции с заявлением обратились трое водителей о том, что неизвестная «Audi B4» протаранила их автомашины и сейчас пытается скрыться.

Ориентировку на скрывшуюся автомашину передали ближайшему наряду полиции в составе инспекторов патрульной полиции МПС Жетысайского РОП старших лейтенантов полиции Бекзата Батабекова и Кылыша Турмаганбетова.

По прибытии на место ДТП стражи порядка установили, что около 18:00 часов вечера водитель на «Audi B4» подрезал на дороге первую автомашину, затем ударил сзади вторую и врезался в третью при обгоне, тем самым нанес материальный ущерб всем трем автомобилям.

Стражи порядка сразу же стали преследовать скрывшийся автотранспорт. В результате полицейским удалось остановить автомашину и задержать водителя. Им оказался житель Мактааральского района.

При проверке документов у стражей порядка возникли подозрения, что нарушитель нетрезв. По итогам проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Кроме того, установлено, что в 2018 году его лишили водительских прав сроком на 5 лет за управление автомобилем пьяным. Тем не менее, несмотря на это, мужчина в очередной раз сел за руль в пьяном виде.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допущение управления транспортным средством таким лицом».

Кроме того, за управление без документов составлен административный протокол по статье 612 КоАП РК. Подозреваемый арестован. Ведется расследование.