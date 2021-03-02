Подразделение Алматинского городского реабилитационного центра возобновляет свою деятельность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы после капитального ремонта начинает свою работу Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее ПМПК) и Кабинеты психолого-педагогической коррекции (далее КППК) при Алматинском городском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный реабилитационный центр имеет 17 подразделений: ПМПК - 8, коррекционно-диагностические группы (КДГ - 2), (КППК - 9) по всему району города.

«Нам отремонтировали ПМПК №3 (КДГ) и КППК №3 Турксибского района по улице Физули, 71. Это подразделение было закрыто на капитальный ремонт в июне 2020 года. Но мы продолжали работать, потому что деятельность ПМПК и КППК рассчитана на целый учебный год. Поэтому мы работали при школе №89. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить директора школы Карлыгаш Сергазиевну за то, что предоставила нам кабинеты для дальнейшей реализации и деятельности центра», - сказала директор КГУ «Алматинский городской реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» Управления образования города Алматы Карлыгаш Шайжанова.

По ее словам, в течение 8 месяцев были проведены следующие ремонтные работы: реконструировано здание, проводилось сейсмоусиление объекта, был очищен подвал, заменены батареи, крыши, установлены санузлы для детей с ограниченными возможностями.

Этот центр существует с 1992 года. Он обслуживает детей от 0 до 18 лет. В эту категорию входят дети с особыми образовательными потребностями, с ДЦП, с задержкой психического развития (ЗПР), аутисты, с неврологическими нарушениями, с нарушениями речи, слуха, зрения, с отклонениями в развитии и так далее.

«ПМПК - обследует детей, дает заключение и направляет в определенные учреждения в соответствии с диагнозом. КППК - на основании заключения ПМПК оказывает психолого-педагогическую и коррекционную помощь, реализует специальные коррекционные групповые, подгрупповые и индивидуальные развивающие программы для комплексной психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями. Все дети получают бесплатные госуслуги. Это единственный реабилитационный центр в городе Алматы, который оказывает услуги бесплатно. Но наш центр в скором времени будет реорганизован», - добавила она.

По словам директора центра, после реорганизации центр не будет называться реабилитационным, все подразделения станут отдельными самостоятельными юридическими организациями.

«К примеру, будут называться ПМПК Турксбиского района, КППК Турксбиского района. Такого целого центра, как сегодня уже не будет. Хотелось бы, чтобы акимат Алматы и МОН РК рассмотрели предложение об открытии реабилитационного центра, учитывая возрастные особенности. Только тогда, ребенок или взрослый человек с ограниченными возможностями или с особыми образовательными потребностями может получить реабилитацию в комплексе. Я считаю, что такая комплексная работа была бы эффективной и результативной», - уточнила она.

Директор центра кандидат психологических наук, доцент Карлыгаш Шайжанова также добавила, что кадровый потенциал имеет немаловажное значение. В подразделениях реабилитационного центра в ПМПК и КППК на сегодня работают учителя-дефектологи, логопеды, психологи, инструкторы ЛФК, педагоги по музыкальной ритмике, статистик, медсестры по массажу, социальные педагоги, помощники воспитателя, врачи-невропатологи.