«Подравшегося» с лифтом мужчину в Алматы разыскивает полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина «подрался» с лифтом и стеной в подъезде одного из жилых домов в Алматы. Его ищет полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в сети. На кадрах видно, как мужчина ведет себя агрессивно: он бьет кулаком лифт и пинает стены ногами.

«Алматы, мкр 8, д 41/6, теперь понятно, почему так часто лифт ломается», - говорится в посте.

В департаменте полиции сообщили, что с заявлением по данному факту никто не обращался, но тем не менее, организованы проверочные мероприятия.

«Этот человек будет установлен, и будет дана правовая оценка его действиям с принятием мер согласно законодательству. Мы установим мотив такого поведения и по результатам сообщим дополнительно», - прокомментировал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхаир.



