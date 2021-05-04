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    14:46, 04 Май 2021 | GMT +6

    «Подравшегося» с лифтом мужчину в Алматы разыскивает полиция

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина «подрался» с лифтом и стеной в подъезде одного из жилых домов в Алматы. Его ищет полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в сети. На кадрах видно, как мужчина ведет себя агрессивно: он бьет кулаком лифт и пинает стены ногами.

    «Алматы, мкр 8, д 41/6, теперь понятно, почему так часто лифт ломается», - говорится в посте.

    В департаменте полиции сообщили, что с заявлением по данному факту никто не обращался, но тем не менее, организованы проверочные мероприятия.

    «Этот человек будет установлен, и будет дана правовая оценка его действиям с принятием мер согласно законодательству. Мы установим мотив такого поведения и по результатам сообщим дополнительно», - прокомментировал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхаир.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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