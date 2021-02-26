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    12:30, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Подрастающие поколения должны помнить, какой ценой досталась Независимость – Леонид Прокопенко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Круглый стол ко Дню благодарности прошел в столичном Доме дружбы. Выступая на нем, заместитель заведующего секретариатом АНК Леонид Прокопенко напомнил о важности этого праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году День благодарности мы отмечаем в особой атмосфере – атмосфере 30-летия Независимости Казахстана. В 2014 году Елбасы Нурсултан Назарбаев в своем «Слове о Независимости» охарактеризовал ее, как непреходящую историческую силу выбора, сделанного народом. Выбора жить в свободной суверенной стране, в мире, согласии и доверии друг с другом, на все времена самим определять свою судьбу и строить свое будущее. Эти слова сегодня не просто сохранили свою актуальность, но стали нашими жизненными принципами и нашей программой на будущее», - сказал Леонид Прокопенко.

    Он привел в пример и слова Главы государства.

    «Неслучайно в своей программной статье «Независимость превыше всего» Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что понимание ценностей Независимости навсегда отпечаталось в памяти подрастающих поколений. Они должны знать, какой ценой она нам досталась. Поэтому День благодарности – это прекрасный повод вспомнить и воздать должное всем тем, кто внес вклад в основание и укрепление независимого Казахстана», - заключил спикер.


    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Мнения АНК 30 лет Независимости
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