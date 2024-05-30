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    09:20, 30 Май 2024 | GMT +6

    Подпольное производство золота ликвидировали в Акмолинской области

    черные старатели
    Фото: кадр из видео МВД

    МВД проводится системная работа по пресечению деятельности «черных старателей», занимающихся незаконным оборотом золотосодержащего материала на рудниках Акмолинской области, передает агентство Kazinfom со ссылкой на Polisia.kz. 

    Только в текущем году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 «черных старателей». Зарегистрировано восемь уголовных дел. 

    Также выявлены и пресечены так называемые старательские бригады, действующие группами. Подобная организованная группа задержана в январе текущего года УБОП ДП Акмолинской области. Ликвидирован нелегальный цех по переработке руды. Изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

    — В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

    26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено еще три подпольных цеха по переработке руды.

    — Изъято различное оборудование, порядка 300 мешков руды. Задержаны организаторы и работники криминальной схемы. Работа в данном направлении находится на контроле и будет продолжена, — отметил Куандык Алпыс.

    Теги:
    МВД РК Полиция Золото Промышленность Борьба с преступностью Видео Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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