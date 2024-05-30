Подпольное производство золота ликвидировали в Акмолинской области

МВД проводится системная работа по пресечению деятельности «черных старателей», занимающихся незаконным оборотом золотосодержащего материала на рудниках Акмолинской области, передает агентство Kazinfom со ссылкой на Polisia.kz.

Только в текущем году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 «черных старателей». Зарегистрировано восемь уголовных дел.

Также выявлены и пресечены так называемые старательские бригады, действующие группами. Подобная организованная группа задержана в январе текущего года УБОП ДП Акмолинской области. Ликвидирован нелегальный цех по переработке руды. Изъято 26 мешков золотосодержащего материала весом более 600 кг.

— В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается, — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

26 мая при проведении оперативно-розыскных мероприятий в населенных пунктах Аксу и Бестобе обнаружено еще три подпольных цеха по переработке руды.